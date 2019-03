Angelina Jolie soll eine Superheldin spielen

Nach ihrem eigenen Film "By the Sea" war Schauspielerin Angelina Jolie vier Jahre lang nicht im Kino zu sehen. Heuer kommt sie als böse Fee in "Maleficent: Mistress of Evil" auf die Leinwand zurück. Und sie plant weitere Engagements: Jolie soll eine Superheldin in dem Marvel-Film "The Eternals" übernehmen, berichtet das Branchenblatt "Hollywood Reporter".

Die titelgebenden Eternals sind beinahe unsterbliche Superhelden, ihre Gegner heißen Deviants, beide wurden von den Celestials geschaffen. Wer im Film noch mitspielen soll, ist nicht bekannt. Die Regisseurin steht aber schon fest: Chloé Zhao hat bis jetzt erst zwei Spielfilme gedreht, "Songs My Brothers Taught Me" und "The Rider". Beide sind im Genre Indie angesiedelt und wurden von der Kritik gelobt.

