Der düstere Rächer: Batman wird 80

Ein bunter Superman in blauen Spandexhosen mit rotem Cape war 1938 der große Hit. Das spornte die Comicwelt an, ein neuer Held sollte auf Supermans Erfolgswelle mitfliegen. So wurde die Idee für Batman geboren, der am Samstag seinen 80. Geburtstag feiert: In dem Heftchen "Detective Comics #27" hatte er 1939 seinen ersten Auftritt.

Der Zeichner Bob Kane siedelte Batman in der düsteren Metropole Gotham City an. Er selbst ist auch kein Sonnenschein, was angesichts seiner schwierigen Kindheit verständlich ist - er musste die Ermordung seiner Eltern ansehen und verschrieb sein Leben der Bekämpfung des Verbrechens. Sein ziviles Alter Ego Bruce Wayne gibt sich als Lebemann.

Dunkle Gestalt mit Waffengürtel

Batman ist anders als Superman, nämlich ein Mensch ohne besondere Kräfte. Und er sollte Angst machen: Sein Kostüm war schwarz-grau, dazu ein Waffengürtel (er benutzt aber ab 1940 keine Schusswaffen mehr), Handschuhe und gezackte Flügel. Kane sagte, dass ihn die Zeichnung eines Flugapparats von Leonardo da Vinci inspiriert hätten, auch Elemente aus Filmen und Groschenromanen wie Zorro und Phantom flossen ein.

Das Fledermaus-Symbol auf Batmans Brust war anfangs schwarz, erst 1964 kam der gelbe Hintergrund dazu. – (c) Getty Images (Jack Taylor)

Im Laufe der Jahre bekam Batman Verstärkung, mit dem jungen Begleiter Robin, Batgirl und technisch modernsten Batmobilen. Natürlich wuchs auch die Zahl der Super-Schurken, die oft faszinierend vielschichtig waren. Bruce Wayne musste sich mit Figuren wie dem Joker, Pinguin, Catwoman oder dem Riddler herumschlagen.

West, Keaton, Clooney und Affleck waren Batman

Comics, TV-Serien, Filme, Spielzeuge und Computer-Spiele machten die Figur weltbekannt. In den 1960er-Jahren wurde Batman zur Hauptfigur einer populären TV-Serie mit Adam West in der Titelrolle. Das Guinness Buch der Rekorde würdigte Batman als Comicbuch-Helden mit den meisten Spielfilmauftritten.

Zwischen 1966 und 2012 wurde Batman in acht Live-Action-Verfilmungen von Schauspielern dargestellt. Stars Michael Keaton, George Clooney und Ben Affleck trugen das schwarze Cape.

1967: Burt Ward als Robin, Adam West als Batman und Cesar Romero als Joker. – (c) Getty Images (20th Century Fox)

In Christopher Nolans Batman-Trilogie glänzte Christian Bale als Protagonist, in "The Dark Knight" lieferte Heath Ledger mit gruseliger Clown-Grimasse als Joker eine legendäre Performance ab. Unter Tim Burtons Regie mit Keaton als "Batman" war Jack Nicholson der teuflisch grinsende Bösewicht.

Nicht jede Darstellung glückte. Nie mehr einen Gummianzug mit falschen Brustwarzen tragen, das schwor sich George Clooney 1997 nach "Batman & Robin" unter der Regie von Joel Schumacher.

Nicht so prickelnd: George Clooney und Chris O'Donnell – (c) Getty Images (Getty Images)

80 Jahre Batman sollen in den nächsten Monaten gebührend gefeiert werden. Zum Jubiläum bringt der Verlag DC Comics mit "Detective Comics #1000" und "Detective Comics: 80 Years of Batman" zwei Sonderausgaben heraus. Bis zum "Batman Day" am 21. September sind unter dem Motto "Long Live the Bat" (Lang lebe die Fledermaus) weltweit Veranstaltungen geplant. An dem Batman-Tag im Herbst soll unter anderem das leuchtende Bat-Signal in Form des Fledermaus-Symbols in vielen Städten erstrahlen.

Wer das erste Batman-Heftchen 1939 am Kiosk für 10 Cent kaufte, könnte damit heute ein Vermögen machen. Ein gut erhaltener Comic aus der Serie "Detective #27" wurde 2010 in den USA für mehr als eine Million Dollar versteigert.

Wer wird der nächste Batman?

Und wie geht's weiter? Im Sommer 2021 soll der nächste "Batman"-Film unter der Regie von Matt Reeves ("Planet der Affen") in die Kinos kommen. Zeitweise war Ben Affleck für die Hauptrolle vorgesehen, doch Reeves sei nun auf der Suche nach einem neuen, jüngeren Darsteller, wie das Kinoportal "Deadline.com" im Jänner berichtete. Auch mit achtzig Jahren bleibt der Superheld Batman ewig jung.

Der Beginn Zeichner Bob Kane hatte den Fledermaus-Mann im Auftrag von National Comics, später DC Comics, gemeinsam mit dem Autor Bill Finger geschaffen. In dem Heftchen "Detective Comics #27" hatte der düstere Held am 30. März 1939 seinen ersten Auftritt.

(dpa)