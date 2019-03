Ein Drittel Hollywoods ist jetzt Disney-Land

Was sind sie nicht niedlich! Die kleinen Füchse, die in „Star Wars: Der letzte Jedi“ auf dem unwirtlichen Eisplaneten herumtollen, bestehen aus lauter Eiskristallen. Wie hübsch sie glänzen und wie frech sie ihre Nasen in alles hineinstecken! Typisch Disney, denkt man sich als Kinobesucher. Die Filme des Unterhaltungskonzerns sind für ihre tierischen Helden bekannt, die für Komik sorgen – von Balu dem Bären im „Dschungelbuch“ bis zum Rentier Sven in „Die Eiskönigin“. Seit Disney vor sieben Jahren George Lucas die Rechte an „Star Wars“ abgekauft hat, fürchten Fans, dass der Konzern der Weltraumsaga seinen Stempel aufdrückt: Familienfreundlich, unpolitisch, sauber und gut zu vermarkten. Wie die Eiskristallfüchse eben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)