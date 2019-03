Woran denken wir, wenn wir an Disney denken? An Mickey Mouse und Goofy, an ein tanzendes Schneewittchen und die trampelnde Antilopenherde in „König der Löwen“, an wirbelnde Untertassen in Disneyland, an „Tick, Trick und Track“ im Fernsehen? Im kollektiven Gedächtnis ist das 1923 von den Brüdern Walt und Roy O. Disney gegründete Studio, eine magische Wunderkiste, die übergeht vor Märchenwelten, buntem Zeichentrickspaß und kindlichem Übermut.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)