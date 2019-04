"Star Wars 9": Der erste Trailer ist da

Auf der Messe „Star Wars Celebration“ in Chicago wurde am Freitag der erster Trailer zum wohl größten Kino-Ereignis des Jahres enthüllt: „Star Wars 9: The Rise Of Skywalker“ soll am 20. Dezember in den österreichischen Kinos starten. Vorerst müssen sich Fans mit einem zweiminütigen Videoclip begnügen, auf dem es jede Menge bekannte Gesichter zu sehen gibt.

Die Regie des neunten Teils übernahm J. J. Abrams, der bereits „Star Wars 7“ inszeniert hatte. Mit „Star Wars 9“ geht eine Ära zu Ende, denn sie ist der letzte Teil der Skywalker-Saga. Es soll zwar noch weitere „Star Wars“-Filme geben, aber die mit „Die dunkle Bedrohung" begonnenen Geschichte von Anakin, Luke, Leia und Ben ist dann vorbei.

Auch Carrie Fisher ist zu sehen

Eigentlich sollte Leia Organa (verkörpert von Carrie Fisher) die zentrale Figur des Films werden. Nach dem unerwarteten Tod der Schauspielerin im Jahr 2016 gab es jedoch inhaltliche Änderungen. Fisher wird trotzdem zu sehen sein, nämlich auf bisher nicht verwendetem Filmmaterial aus den Vorgänger-Filmen.

(Red.)