Julian Schnabel: „Van Gogh ist eine Christusfigur”

Warum ein Film über van Gogh?



Julian Schnabel: Mein Koautor Jean-Claude Carrière hat mir anfangs die gleiche Frage gestellt. Heutzutage glaubt jeder, alles über van Gogh zu wissen. Warum sollten wir also einen Film über ihn machen? Letztlich speiste sich unsere Antwort genau daraus: um ein Klischee zu entzaubern. Van Gogh ist eine Marke, eine Touristenattraktion. Wenn man heute nach Arles fährt, wo viele seiner berühmtesten Werke entstanden sind, prangt sein Abbild an jeder Ecke. Dabei waren die Bewohner der Stadt nicht besonders nett zu Vincent.



Ging es Ihnen also darum, die „wahre” Geschichte hinter der Legende zu erzählen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)