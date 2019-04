300 Jahre Robinson Crusoe: Das Abenteuer Einsamkeit

Ein Mann strandet. Das Schiff ist im Sturm gekentert, all seine Gefährten sind ertrunken, ihn hat eine mächtige Welle an Land gespült. Er ist allein. Mutterseelenallein. Die Insel ist unbewohnt, und niemand wird ihn hier finden. Doch verzweifelt Robinson Crusoe? Nein! Erst dankt er Gott für seine Errettung. Dann geht er ans Werk. Und ja, es gibt viel zu tun. Zuallererst baut er notdürftig ein Floß, um Vorräte aus dem zerschellten Schiff zu bergen. Tabak, Pulver, Gewehre, Seile – sie bilden den Grundstock seines neuen Lebens. Ach ja, ein Hündchen kann er auch noch retten.



Daniel Defoes Abenteuerroman, genau vor 300 Jahren erschienen, handelt zu einem großen Teil davon, wie Robinson Crusoe sich auf der Insel einrichtet, wie er sie erkundet und bebaut. Und ja, das ist (im Gegensatz zum letzten Drittel des Romans, in dem er in Freitag einen Diener und Gefährten findet) auch heute noch spannend. Das erste selbst gebackene Brot – ein Triumph! Das zahme Kitzlein – was für ein Segen. Am Ende besitzt Robinson Crusoe sogar einen eigenen Sommersitz und hat gelernt, Tongefäße so zu brennen, dass er darin Suppe kochen kann.

