Kinderkino aus der Diktatur Albaniens

Dass Kinderfilme selten so ernst genommen werden wie „erwachsenes“ Kino, betrübt – kann aber Vorteile haben. Etwa, wenn man in einer Diktatur arbeitet wie Regisseurin Xhanfise Keko. Im Albanien von Enver Hoxha spann sie Leinwandgeschichten über freche Rasselbanden und verwöhnte Gören, an der Oberfläche im Einklang mit den ideologischen Vorgaben des kommunistischen Regimes. Doch sie nahm sich Freiheiten, die anderswo kaum gewährt wurden. Mit dokumentarischer Offenheit fing Keko Land und Leute ein, erlaubte sich avantgardistische Tupfer, entlockte ihren Jungdarstellern erstaunlich glaubhafte Darbietungen. In Albanien sind die Filme Kult, außerhalb völlig unbekannt. Das Österreichische Filmmuseum widmete Keko eine kleine Schau. Heute läuft auch „Bei Dreharbeiten“, als Scheidungsdrama eine Anomalie in ihrem Œuvre. (and)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2019)