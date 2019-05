Das All, eine gigantische Gebärmutter

Die erste Einstellung zeigt nur Schwarz. Eine wehmütige Stimme (Cate Blanchett) trägt ein lyrisches Gebet vor, das an eine symbolische Urmutter gerichtet ist: Eine Frau, kein Gottvater, die allein war, bevor das Universum entstand, in absoluter Finsternis und Stille, im prähistorischen Nichts. Die Angerufene wird nie sprechen, wohl aber antworten: Aus der Dunkelheit bricht ein Licht hervor, dem weißen Loch entströmen flimmernde Farben, Flammen und Nebel . . .

So beginnt Terrence Malicks „Voyage of Time“, als mythologische Schöpfungsoper, in der das All wie eine gigantische Gebärmutter anmutet, die kurz darauf die Erde hervorbringt. Klingt hochtrabend? Es wird noch besser: Spätestens, als sich der Blick aus astronomischen Höhen zu dem kleinen, aus Feuerstürmen gezeugten Ball hinabgelassen hat, der einsam durch das Sternenmeer treibt, beginnt eine pompöse Bebilderung des Lebens auf ihm im Wandel der Evolution. Einzeller, Mehrzeller, Dinosaurier, Urmenschen, Menschen lösen einander in gerafften Zeitmaßstäben von Jahrmillionen ab. Es geht in kleinste Zellen hinein und wieder hinauf zum Flug über weitläufige Landschaften. Und immer werden die sichtbaren Phänomene der Natur nicht nur abgebildet, sondern ästhetisch durchdrungen und sinnlich potenziert, so wie es schon Novalis wollte, als er – über den Umweg der Kunst – die restlose Romantisierung der Welt forderte.

Erfrischend maßlos im Pathos

Wenn Malick („Tree of Life“) bemerkt, dass der Wimpernschlag eines Kindes eine vergleichbar packende Wirkung erzielen kann wie die bombastischen Wellengänge auf den Ozeanen, dann missachtet er alle wertmäßigen Unterscheidungen zwischen klein und groß, profan und heilig, banal und bedeutsam. Seine Ästhetik kennt keine Hierarchien und kein Desinteresse. Sein Mammutwerk „Voyage of Time“ ist zugleich erfrischend maßlos im Umgang mit Pathos und der Propagierung einer pantheistischen Weltanschauung. Wenn die Hochglanz-Passagen von Sprüngen in die Gegenwart unterbrochen werden, die mit einfachen Digitalfilmkameras festgehalte Szenen aus dem Straßenalltag in aller Herren Länder zeigen und dabei vornehmlich Obdachlose, Kranke, Alte und Kinder in den Fokus nehmen, gesellt sich zum Effekt der Überwältigung allerdings noch die Empfindung des Mitgefühls: Dafür braucht es nicht mehr als den Anblick des Anderen – in welcher Bildqualität auch immer.

„Voyage of Time“ ist bereits vor drei Jahren erschienen, als kürzere IMAX- sowie als abendfüllende Normalfilm-Fassung, die auch im Venedig-Wettbewerb lief. In Österreich kann man den Film mittlerweile schon fürs Heimkino kaufen, auf der großen Leinwand war er aber nie zu sehen. Das Wiener Burgkino holt das nach: Vorerst bis 9. Mai wird der Film dort gezeigt.

