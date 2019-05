Venedig ist hier so seltsam leer

Gleich drei Cannes-Festivalschienen warten heuer mit heimischen Beiträgen auf. Doch um unter Palmen zu kommen, bedarf es solider Nachwuchsförderung. Ebendiese hat sich die Initiative „Cinema Next“ auf die Fahnen geschrieben, schon seit 2011 unterstützt sie aufstrebende Filmemacher. Halbjährlich touren ihre Kurzfilmprogramme durch die Bundesländer, heute Abend läuft das jüngste im Wiener Gartenbaukino.

Frontreiter der aktuellen Auswahl ist der Wiener Deniz Cooper, Jahrgang 1985. Seine unabhängig produzierte Arbeit „Fisch lernt fliegen“ hatte bei der Berlinale Premiere, ging dort aber – mit Verlaub – ein wenig unter. Vielleicht, weil sie sich ästhetisch kaum in gängige Ösi-Kino-Schemata fügt: Fernab von Realismus zelebriert der Film Fantasie und Künstlichkeit. Ein Mädchen in taubenblauer Bluse (Salka Weber, zugleich Koautorin und -produzentin) strawanzt, um ihren toten Goldfisch trauernd, durch ein seltsam entleertes Venedig.

Reihum begegnen ihr allerlei bunte Gestalten, singende Gondolieri und tanzende Carabinieri. Formal ein kecker Mix: ein bisserl Nouvelle Vague, ein bisserl augenzwinkernder Neoformalismus à la Julian Radlmaier – und nicht zuletzt Wes Anderson, der hier nicht nur in eleganten Reißschwenks grüßen lässt. Den Kunst(film)willen merkt man Cooper etwas zu sehr an (seine frühe Thrillerminiatur „Zahltag“ fischte noch in ganz anderen Gewässern), aber die Originalität besticht. Danach läuft ein Super-8-Musikvideo der Wiener Romantiker Queen Leer – und „Durch die Nacht mit“ des blutjungen Duos Tim Oppermann und Julia Philomena Baschiera, über Freud und Leid eines von Freizeitstress und Instagram-Zwang umgetriebenen Turbojugendlichen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2019)