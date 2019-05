ZDF und BBC drehen TV-Drama über junge Holocaust-Überlebende

Für das ungewöhnliche TV-Drama "The Children" arbeiten ZDF und BBC 2 zusammen. Es geht um die Geschichte von rund 300 Kindern, die am Ende des Zweiten Weltkrieges nach England gebracht werden. Es sind Überlebende des Holocausts, die im Sommer 1945 am Lake Windermere gemeinsam lernen sollen, mit ihren Erlebnissen in den Konzentrationslagern umzugehen.

Das Drehbuch stammt von Simon Block, Regie führt Michael Samuels. Die Kinder werden von jungen Schauspielern aus ganz Europa verkörpert, wie das ZDF am Mittwoch mitteilte.

Weitere Darsteller sind Romola Garai, Tim McInnerny und Iain Glen. Thomas Kretschmann übernimmt die Rolle des deutschstämmigen Kinderpsychologen Oscar Friedmann, der die Kinder betreuen soll. Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juni. Zu sehen sein soll das TV-Drama im Jänner 2020.

(APA/dpa)