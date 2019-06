Erotikkomödien-Filmreihe "Eis am Stiel" soll wieder aufleben

Rund 40 Jahre nach Erscheinen des ersten "Eis am Stiel"-Films plant ein Teil des Original-Ensembles eine Fortsetzung der israelischen Kultreihe. Er könne mitteilen, "dass wir derzeit in Gesprächen mit weiteren Investoren sind, um das Projekt "Eis am Stiel - Teil 9" zu realisieren", schrieb Helmut Werner, Agent des Schauspielers Zachi Noy, am Freitag.

Die Fortsetzung sei "zum Greifen nah". Werner wird nach eigenen Angaben auch als Mitproduzent tätig sein. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Planungen berichtet. Zachi Noy spielte den "Dicken", Johnny, und musste in den freizügigen Filmen auch die Hosen runterlassen.

Den Angaben zufolge sind bisher Noy (65), Christine Zierl (56, damals unter dem Künstlernamen Dolly Dollar als Frieda) und Avi Hadash (59, Victor) mit dabei. "Eine Fortsetzung kann nur mit so vielen Original-Schauspielern wie möglich funktionieren", teilte Werner mit. "Aber wir werden nicht jeden Original-Schauspieler mit an Bord nehmen."

Benny, Johnny und Momo auf der Suche nach Abenteuer

Der erste Film kam 1978 in die Kinos. Die drei Jugendlichen Benny, Johnny und Momo versuchten in den Filmen, die Herzen der Mädchen zu gewinnen - oder wenigstens, sie ins Bett zu bekommen. Der einzige, der heute noch regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen ist, ist Zachi Noy. 2017 zog er etwa bei "Promi Big Brother" ein, 2010 sang er in Lederhosen bei "Das Supertalent".

(APA/dpa)