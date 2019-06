"Murder Mystery": Der beste Filmstart bei Netflix

Seit Kurzem gibt der Steamingdienst Netflix Einblicke in seine Zahlen. Nicht vollständig, aber immerhin erfährt man ein wenig darüber, welche Serien und Filme besonders erfolgreich sind - was früher ein gut gehütetes Geheimnis war. Etwa das: Die Komödie "Murder Mystery" mit Adam Sandler und Jennifer Aniston legte gerade den bisher besten Filmstart hin. Innerhalb der ersten drei Tage wurde der Streifen rund 30,9 Millionen mal gesehen.

Details gab es auch zur regionalen Aufteilung: 13,4 Millionen Haushalte stammen dabei aus den USA und Kanada, der Rest aus anderen Ländern. Der Streaming-Anbieter betont bei seinen Erfolgsmeldungen, dass in die Statistik nur jene Aufrufe des Films als "gesehen" einfließen, bei denen die Nutzer zumindest 70 Prozent des Films schauten.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.