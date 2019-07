„Twarz“: Die Provinz und ihre Außenseiter

Die Gemeinde von Świebodzin, einem kleinen Dorf in Polen, will es mit der Millionenmetropole Rio de Janeiro aufnehmen: Ihre Christus-König-Statue soll noch höher werden als das weltberühmte Vorbild! Die Älteren haben für die steinerne Rekonstruktion ihres Heilands ihre letzten Ersparnisse zusammengekratzt. Viele Jüngere beteiligen sich an ihrer Fertigstellung.

Weil nicht alle Arbeiter polnischer Abstammung und christlichen Glaubens sind, kommt es auf der Baustelle zu rassistisch motivierten Handgreiflichkeiten. Selbst Heavy-Metal-Liebhaber Jacek, der sich gerne als letzte gegenkulturelle Kraft in der Kleinstadt inszeniert, platzt einmal der Kragen, als ihn ein Kollege in einer fremden Sprache anspricht.

Die Ironie ist unverkennbar. Ausgerechnet dort, wo dem pazifistischen Urvater der Nächstenliebe ein verschwenderisch großes Denkmal gesetzt wird, fliegen die Fäuste.

So beginnt „Twarz“. In Malgorzata Szumowaskas Sittenbild ihrer erzkatholischen Heimat werden geistliche Autoritäten als scheinheilig und rückständig bloßgestellt. Und die Moral ihrer Untergebenen als selbstgerecht und opportunistisch. Jeder hat sich der herrschenden Norm unterworfen, nur der langhaarige Jacek schert da aus. Wegen seiner polnisch-christlichen Herkunft hat er allerdings keine wirkliche Ausgrenzung zu fürchten. Die Ermahnungen seiner alteingesessen Familie, er solle sich endlich die Haare schneiden lassen, Kinder kriegen und öfter in die Kirche gehen, lassen ihn kalt. Zudem hat der Querkopf eine attraktive Freundin, der er bereits einen Antrag gemacht hat. Die nach Enkelkindern lechzende Mutter ist also ruhiggestellt. Und die Provokationen des Krawallmachers sind ohnehin recht harmlos.

Spöttische Sozialkritik

Erst als er in den leeren Sockel der imposanten Jesus-Statue hinabstürzt und sein beschädigtes Gesicht in einer spektakulären Operation durch das eines Toten ersetzt wird, bekommt er zu spüren, wie es wirklich ist, ausgegrenzt zu werden. Nachdem sich das ihm entgegengebrachte Mitgefühl als substanzloser Effekt einer PR-Kampagne entpuppt hat, sorgt sein neues Antlitz im privaten Umkreis für Befremden und Zurückweisung. Die Freundin will nichts mehr von ihm wissen. Die vormalige Schwiegermutter in spe bezeichnet ihn als Monster. Die Kinder auf der Straße rufen ihm „Schweinsgesicht“ hinterher. Und die abergläubische Mutter hetzt ihm gar einen Exorzisten an den Hals.

Die letztes Jahr auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnete Parabel bewegt sich mal geschickt, mal unentschieden zwischen spöttischer Sozialkritik, humanistischem Melodram, kunstvoll inszeniertem Provinz-Porträt und absurder Komödie. Dass der örtliche Priester bei der Beichte exakte Kenntnis über die Sexualhandlungen seines weiblichen Gegenübers gewinnen will und später das Geld aus der Kollekte einsteckt, ist etwas plump. Ebenso die Idee, den entstellten Helden als Mitleid erregenden Blumenstraußträger in Szene zu setzen, der bei seiner kaltherzigen Verlobten abblitzt.

Wirklich gelungen ist „Twarz“ in seinen leisen humoristischen Momenten, die sich aus situationskomischen Momenten und den Eigenarten der Figuren ergeben. Und wenn ihr ethisches Unvermögen stärker als Resultat ökonomischer Missstände und blind übernommener Vorurteile erscheint, statt aus einer undefinierten Charakterschwäche abgeleitet zu werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2019)