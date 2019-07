Harry Potter zaubert jetzt am Schwedenplatz

Dass sie der Brief aus Hogwarts, jene magische Schulzulassung, nie erreicht hat, haben die meisten Harry-Potter-Fans, die seit 1997 viele Stunden (zumindest imaginär) in dieser wundersamen, überbordenden Zaubererwelt verbracht haben, mittlerweile überwunden. Gut, dann werden wir also in diesem Leben nicht mehr lernen, wie man auf Besen fliegt, Vielsafttrank braut und Gegner mittels einschlägigem Fluch und ein bisschen Zauberstabwedeln dazu bringt, Schnecken zu erbrechen. Schade, hätte Spaß gemacht! Aber gut, Buchdeckel zu, zurück ins richtige Leben.

