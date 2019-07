Wer soll Elvis Presley spielen?

Regisseur Baz Luhrmann arbeitet an einem Film über Elvis Presley und ist auf der Suche nach seinem singenden Hauptdarsteller. Der Filmemacher hat am Wochenende mehrere Schauspieler für die Rolle vorsprechen lassen, berichtete die Branchenwebsite„Deadline" am Montag .

Vier Kandidaten sollen demnach gute Chancen haben: Harry Styles (25) ist ohnehin als Sänger bekannt, er gehörte der Boyband One Direction an. In Christopher Nolans Zweiter-Weltkrieg-Epos „Dunkirk“ machte er außerdem als Schauspieler gute Figur.

Der älteste in der Runde ist Miles Teller mit 32 Jahren. In "Whiplash“ spielte er einen Musiker - einen Schlagzeuger. Allerdings stand er schon einmal mit dem Country-Sänger Keith Urban auf der Bühne und intonierte „My Girl“ und das gar nicht schlecht.

Der 25-jährige Ansel Elgort ist bekannt durch das Drama „Das Schicksal ist ein mieser Verräter" (The Fault in Our Stars) über zwei sterbenskranke Teenager, die sich verlieben. Singen dürfte er auch können - er steht derzeit für Steven Spielberg in der Neuverfilmung des Musicals „West Side Story“ vor der Kamera.

Als vierter Kandidat wird Austin Butler gehandelt. Der 27-Jährige wurde mit den Fernsehserien „The Shannara Chronicles“ und „The Carrie Diaries“, der Vorgeschichte zu „Sex and the City" bekannt. Derzeit ist er in Jim Jarmuschs Zombiefilm „The Dead Don't Die“ im Kino zu sehen. Auch singen kann er - wie man auf Youtube nachschauen kann.

Auch Tom Hanks spielt mit

Die Geschichte des australischen Regisseurs Luhrmann ("Der große Gatsby", "Moulin Rouge") soll sich um die Beziehung des jungen Presley mit seinem Manager Colonel Tom Parker drehen, der von Oscar-Preisträger Tom Hanks (62) gespielt werde. Luhrmann wolle bis zur nächsten Woche entscheiden, wem er die Rolle des hüftschwingenden Presley geben wird.

