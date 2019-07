Österreichischer Film: „Wir können uns nur mit Komödien durchsetzen“

Die Presse: Ihr Vertrag als ÖFI-Chef lief ursprünglich bis 30. Juni. Sechs Tage davor wurde er verlängert. Hatten Sie sich schon nach etwas anderem umgeschaut?



Roland Teichmann: Nein, ich wollte abwarten, was passiert. Gott sei Dank muss ich mir jetzt nichts anderes suchen! Das Thema Personalentscheidungen ist in dieser politischen Übergangszeit sicher heikel.



Ist Österreich ein filmproduktionsfreundliches Land? Bei Ihrem Antritt 2004 war Ihre Antwort eher: Nein.



Ich würde es inzwischen mit Jein beantworten. Es gibt kein Land, in dem alles einfach ist. Wir haben Wettbewerbsnachteile: Wir haben zum Beispiel kein Steuermodell, das schadet uns massiv als Standort. Jedes andere europäische Land setzt durch Steuerbegünstigungen Anreize für nationale oder internationale Produktionen. Die letzte Regierung hatte einen sehr konkreten Plan dazu im Rahmen der Steuerreform. Jetzt muss man schauen, ob der Plan aufrecht bleibt. Es ist auch schade, dass sich das Privatfernsehen in Österreich noch nicht wirklich im Kinobereich engagiert. Auch die Brücke zu neuen Partnern im Streaming ist noch nicht geschlagen. Amazon, Netflix und Co. machen tolle Filme. Da braucht man keine Pfui-Gefühle zu haben.



Soll ein Film, der von Netflix mitfinanziert wurde, dann noch im Kino laufen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft