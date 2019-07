Diese müden alten Linken!

Der alte Mann blickt aufs Meer hinaus, das Wasser schimmert in der Abendsonne. Ruhig nimmt er ein paar Züge von seiner Zigarette und führt die Hand zum Aschenbecher. Da geht ein Ruck durch seine Glieder. Überraschte Finger umklammern verkrampft den Balkontisch. Dann sackt der Körper nach vorn: ein Schlaganfall. Zuvor hatte der Alte zwei Wörter gemurmelt, gleichsam für sich selbst: „Was soll's.“

Diese Sentenz wird fortan wie ein Menetekel über dem Geschehen schweben, das Robert Guédiguians luftiges Drama „La villa“ („Das Haus am Meer“) ausbreitet. Denn der Kollaps des Familienvaters ruft seine Kinder auf den Plan – und gerät für sie zum zwingenden Symbol existenzieller Zweifel. Anfangs will das so gar nicht zur Kulisse passen, einer glitzernden Bucht nordwestlich von Marseille. Ihr natürlicher Rhythmus bestimmt den des Films: Wohliges Wellenrauschen und das Schnurren von Passagierzügen auf einer Bogenbrücke erinnern hier als Einziges daran, dass die Zeit vergeht. Doch die Sippschaft, die in der titelgebenden Villa zusammenfindet, ist sich der Eitelkeit des Seins ohnehin schmerzlich bewusst.

Fotos aus der guten alten Zeit

Da wäre Joseph (Jean-Pierre Darroussin), ein verbitterter Intellektueller mit Hang zum Galgenhumor, der früher in Gewerkschaftskämpfe verwickelt war. „Am Rande des Abgrunds trennt uns nur das Lachen vom Sprung“, zitiert er ein soeben von ihm erfundenes chinesisches Sprichwort. Seine – wie er selbst sagt – viel zu junge Freundin (Anaïs Demoustier) ist nur aus Mitleid hier. Auch Josephs Schwester Angèle (Ariane Ascaride) wäre lieber anderswo: Sie hat Vaters Mitschuld am Unfalltod ihrer kleinen Tochter nie verziehen. Ihr älterer Bruder Armand (Gérard Meylan) fühlt sich indes alleingelassen: Als Einziger blieb er im Küstendorf zurück, um Papas Brasserie weiterzuführen.

Sie alle sind gefangen zwischen Reue und Nostalgie. An den Wänden der Villa hängen Fotos aus der guten alten Zeit, als der Ort noch voller Leben war, die Familiengemeinschaft intakt. Rückblenden zeigen die Protagonisten in ihrer Jugend, mit dem Auto heiter durch die Gegend kurvend, untermalt von Bob Dylans „I Want You“. Oder den Vater als Weihnachtsmann, der Geschenke an dankbare Dorfbewohner verteilt.

Er hatte eine Idee: Sein Restaurant, das ihm den Bau des kleinen Landsitzes ermöglichte, sollte für alle Menschen leistbar sein, das Herz der Gemeinde, eine kleine Utopie. Nun ist „das Geld passiert“, wie es einer seiner alten Freunde ausdrückt: Die meisten Eigentümer haben ihr Gut verkauft, Mieten sind gestiegen, viele Häuser stehen leer. Gespenstisch: Nur Militärs suchen hier ab und zu nach Flüchtlingen – und Gutbetuchte nach potenziellen Sommerresidenzen.

Guédiguian skizziert die Melancholie seiner eigenen Generation: Seit 1981 dreht er mit flexibler Stammbesetzung Filme über Marseille und Umgebung, oft spielen sie im proletarischen Milieu. Er betrauert den Wandel der Zeit, das Scheitern alter Ideale. Doch es gibt auch Licht im Dunkel. Die Konfrontation der Vergangenheit löst Knoten, fördert frische Liebe, neue Pläne. Am Ende bringt eine unerwartete moralische Herausforderung Schwung in die müden politischen Knochen der Altlinken. Erst klang das „Was soll's“ des Vaters noch wie eine Kapitulation. Am Schuss ist es eine Frage, auf der Suche nach ungeahnten Antworten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2019)