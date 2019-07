Gutes tun als Imagekriterium – und Verkaufshit

Gut zu sein und demonstrativ Gutes für die Welt zu tun, wird in der Wirtschaft und an der Börse immer mehr zu einem Imagekriterium – und eben auch zum Verkaufsschlager. Ethan Brown etwa, Gründer der US-Firma für Fleischersatzprodukte, Beyond Meat, das im Mai an die Börse ging und dessen Aktie um Hunderte Prozente hochschnellte, ließ wissen, dass der Verzehr von pflanzlichem Fleisch eine der effizientesten Maßnahmen ist, um den Klimawandel positiv zu beeinflussen.

Im Silicon Valley sind die milliardenschweren Technogurus überhaupt zu modernen Heilskündern geworden, die eine innerweltliche Erlösung von allem Belastenden versprechen – und sei es nur dadurch, dass die Menschheit zu einer „multiplanetarischen Spezies“ verwandelt wird, wie das Tesla-Gründer Elon Musk vorschwebt. Alle Heilsversprecher in Kalifornien verfolgen jedenfalls eigenen Worten zufolge angeblich ein Ziel: „To make the world a better place.“ Kann man glauben, muss man nicht.

Prosaischer geht der Saatsfonds von Norwegen, mit einem zu verwaltenden Vermögen von 940 Milliarden Euro immerhin der größte der Welt, vor. Damit er einen weiteren Schritt Richtung Nachhaltigkeit setzt, hat das Parlament soeben beschlossen, die Anlagerichtlinien zu verschärfen. Mittel- bis langfristig soll der Fonds Industrien, die mit Kohle, Gas und Erdöl ihr Geld verdienen, noch stärker meiden als bisher. Als Investments untersagt werden nun Unternehmen, die jährlich über 20 Millionen Tonnen Kohle fördern oder Kohlekraftwerke mit einer Kapazität von über 10.000 Megawatt betreiben. Schon 2015 hatte der Fonds Konzerne ausgeschlossen, die mit Kohle über 30 Prozent ihrer Einnahmen erwirtschaften.

Damit könnten Rohstoffkonzerne wie Glencore und Anglo American ebenso auf der Verbotsliste landen wie die deutschen Versorger RWE und Uniper. Ölmultis wie BP, Chevron, Exxon und Shell jedoch nicht, weil sie in den Ausbau sauberer Energien investieren.

Und im Unterschied zu früher darf das norwegische Geld nun wohlgemerkt wieder in Aktien der Investmentfirma Grupo Carso, des Rüstungskonzerns General Dynamics, des Kaliförderers Nutrien, des Bergbaukonzerns Rio Tinto und des Einzelhändlers Walmart fließen. Sie alle nämlich hätten sich ethisch verbessert, so der Ethikrat der Norweger: Grupo Carso investiere nicht länger in Tabakfirmen, General Dynamics stelle keine Streumunition mehr her, Walmart verletze die Menschenrechte nicht mehr schwer und systematisch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2019)