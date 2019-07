Fiebertraum im Garten der Lüste

Das französische Kino wird oft reduziert auf die Nouvelle Vague und ihre Nachahmer. Oder auf bürgerliche Lustspiele und weinselige Konversationsstücke. Dabei ziehen sich auch ganz andere Adern durch die gallische Filmhistorie. Seit einiger Zeit beginnt eine neue Regiegeneration, sie für ihre Zwecke anzuzapfen. Etwa der Nizzaer Yann Gonzalez, dessen Arbeiten vom queeren Kino ebenso inspiriert sind wie von italienischen Genrefilmen der 1960er. Oder Bertrand Mandico.

Seine Schutzpatrone könnten Jean Cocteau, Jean Genet und Jean Rollin sein. Drei Jeans, die fürs Fantastische, Grenzüberschreitende und Unanständige im (Kino-)Gedächtnis der Grande Nation stehen. In seinem Langfilmdebüt „Les garçons sauvages“ zollt der 48-jährige Toulouser ihnen Tribut. Aber auch US-Avantgardisten wie Kenneth Anger und Gregory Markopoulos. Schon 2017 feierte Mandicos Filmpreziose in Venedig Premiere. Nun läuft sie (nach einer Premiere beim Slash-Filmfestival) regulär in Österreich, als „The Wild Boys“.

Darin begibt sich eine ungebärdige Bubenbande auf eine Bildungsreise der etwas anderen Art. Nachdem die Pülcher aus gutem Hause sich in schlimmster „Clockwork Orange“-Manier an ihrer Literaturlehrerin vergangen haben, werden sie zwecks Disziplinierung auf eine Strafkolonie abkommandiert. Ein vor grobschlächtiger Männlichkeit nur so strotzender, mit grimmigem Schoßzerberus bewehrter Schiffskapitän (Sam Louwyck) nimmt sie bei der stürmischen Überfahrt an die kurze Leine und weckt gemischte Gefühle: Die einen pochen wutentbrannt auf Rebellion, andere werfen verstohlene Blicke auf sein tätowiertes Gemächt.

Pflanzenmilchspender in Phallusform

Gefangen zwischen Ödipuskomplex und Unterwerfungsfantasie, erreicht der Trupp sein Ziel: eine einsame Insel, die aus den Fantasiewelten Robert Louis Stevensons oder Jules Vernes sein könnte. Nur dass hier in der Mittagsschwüle schlüpfrige Begierden sprießen, angeregt durch den Genuss haariger Früchte, das Geschnatter von grapschendem Gras und Pflanzenmilchspender in Phallusform. Ein Garten der Lüste, der Geschlechtlichkeit zum Gären bringt. Und sexuelle Trennschärfen verwischt: Kann sein, dass einem plötzlich Brüste wachsen. Oder der Penis abfällt. (Zuträglich ist solchen Effekten, dass alle Boys von Girls gespielt werden.)

„The Wild Boys“ ist ein pansexueller Fiebertraum ohne Sendungsbewusstsein. Ästhetisch berückt er nicht zuletzt dank anachronistischer Bildsprache (gedreht wurde auf Super-16-mm-Film), die sich ihrer Kulissenhaftigkeit nicht schämt, Rückprojektionen und Doppelbelichtungen einsetzt, mit Vorliebe surrealer Vulgärsymbolik frönt und wiederholt von Schwarz-Weiß auf flammende Fluoreszenz umschaltet. All das wird ummantelt von Pierre Desprats' sphärischem Soundtrack, in dessen somnambulem Klangdickicht man sich verlieren kann.

Sich zu verlieren, das rät den Neuankömmlingen auch eine burschikose Wissenschaftlerin, die das wüste Eiland kennt wie ihre Westentasche (in der sogar der Kapitän zu stecken scheint). Verkörpert wird sie von Elina Löwensohn, mit der Mandico bereits etliche experimentelle Kurzfilme gedreht hat, in denen sie etwa Jeanne d'Arc oder den Erotikfilmer Walerian Borowczyk gespielt hat; eine androgyne Fetischdarstellerin wie einst Tilda Swinton für den Briten Derek Jarman.

Hier birgt sie Weisheiten der Selbstaufgabe und eine Pistole im Bauch – als Talisman verborgener Macht. Unter ihrer frotzelnden Ägide, fernab elterlicher und gesellschaftlicher Obhut, dreht sich der Wind im aufgezehrten Bubenklub. Machoposen weichen rauschhaften Zeitlupengelagen, Identitäten verschieben sich. Nicht alle: Ein scheuer Halbstarker widersetzt sich der Feuerwassertaufe. Der Film deutet an, dass er dereinst in die Fußstapfen des Kapitäns treten wird. Aber bis dahin ist noch Zeit. Ein bisschen zu lang ist Mandicos faszinierendes Düstermärchen geraten. Dennoch lohnt es sich – schon der Ästhetik wegen. Schließlich wussten bereits Duran Duran (deren Single „The Wild Boys“ auf William S. Burroughs' Roman Bezug nahm, der auch Mandico inspirierte): „Wild boys always shine!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2019)