Hat diese Welt die Beatles verdient?

So ein unwürdiges Publikum für so einen grandiosen Song! Jack Maliks Eltern wird die Ehre zuteil, als erste Menschen überhaupt „Let It Be“ hören zu dürfen. Aber schon nach ein paar Takten unterbrechen sie ihren Sohn am Klavier, reden drein, zappeln auf dem Sofa herum. Und dann klingelt es auch noch an der Tür, die Nachbarn! Viel weiter als bis „words of wisdom“ kommt Jack nicht, dann gibt er auf. Es ist nicht leicht, ein Botschafter des meisterhaften Songwritings zu sein, wenn einem niemand zuhört. Versteht denn keiner, dass hier gerade Musikgeschichte geschrieben wird? Was ist nur mit dieser Welt los?

Ganz genau erfährt man das zwar nie in der beschwingten Komödie „Yesterday“, die jetzt bei uns im Kino zu sehen ist, aber es ist offensichtlich, dass dieser Film, inszeniert von Danny Boyle („Trainspotting“, „Slumdog Millionaire“) und geschrieben von Richard Curtis („Bridget Jones“, „Notting Hill“, „Tatsächlich . . . Liebe“), etwas darüber erzählen will, wie unsere moderne, schnelllebige, oberflächliche Gesellschaft mit großer Kunst umgeht. Nach einem Busunfall, der einem globalen Blackout geschuldet ist, wacht der hoffnungslos erfolglose Singer-Songwriter Jack Malik (Himesh Patel) im Krankenhaus auf und stellt bald fest, dass er anscheinend der einzige Mensch auf der Welt ist, der sich an die Existenz der Beatles erinnern kann. Es ist, als hätte es diese Band nie gegeben: Verschwunden ist sie aus jeder Plattensammlung, auch Google liefert nur Käfer-Bilder. Die Lieder aber wirken noch: Jacks ahnungslose Freunde sind von seiner Interpretation von „Yesterday“ zu Tränen gerührt – nur eine meint, an Coldplay komme das nicht heran (eine Behauptung, die übrigens auch Kanye West vertritt).

Bald wittert Jack seine Chance und tritt an, um mit Songs von „Help!“ bis „Here Comes the Sun“ groß rauszukommen. Unterstützt wird er von seiner besten Freundin Ellie (Lily James), die sehr offensichtlich in Jack verliebt ist, was dieser aber nicht bemerkt. Auf anfängliche Schwierigkeiten folgt eine raketenartige Karriere, doch die Frage, ob diese Welt das Œuvre der Beatles verdient hat, bleibt. „Yesterday“ versteht sich auch als Satire auf einen so vulgären wie verblödeten (US-)Musikmarkt: Kate McKinnon spielt eine überzeichnet herrische Managerin, die nicht einsieht, was an Liverpool interessant sein könnte. Bei einem Marketing-Meeting in L.A. werden Jacks Vorschläge für Original-Albumtitel allesamt abgewiesen („The White Album“, das bringe Diversitätsprobleme!), stattdessen fällt die Entscheidung auf den platten Titel „One Man Only“ – und die Mitarbeiterriege sieht von ihren grünen Smoothies auf, um frenetisch zu jubeln. Ed Sheeran spielt sich selbst als Mentor und Entdecker Jacks, dem er einen gut gemeinten Rat mitgibt: „Hey Jude“, das ginge gar nicht. Besser: „Hey Dude“.

Ed Sheeran hat sich selbst als Klingelton

Es spricht für Ed Sheerans Sinn für Selbstironie, dass er den rotbärtigen Draufgänger-Popstar spielt, der trotz seiner oberflächlichen Inkompatibilität (Brille! Bäuchlein! Flanellhemd!) mit der hyperkommerziellen Musikindustrie eins geworden zu sein scheint und sich selbst als Klingelton hat. Dass er nach der Entdeckung der Beatles-Lieder nicht mehr der genialste Songwriter seiner Zeit ist, nimmt er, zumindest äußerlich, gelassen: „Du bist Mozart, ich bin Salieri.“

Dem Gedankenexperiment, das der Film eröffnet, wird dieser aber nicht gerecht: Wie wäre denn nun eine Welt ohne Beatles? Hier ist sie nicht trauriger oder überhaupt signifikant anders, und dem Wirken der „Fab Four“ wird auch nicht wirklich gehuldigt – es ist schlicht ein fröhlich bunter, karaoketauglicher, von seiner Entstehungsgeschichte weitgehend befreiter Hitkatalog. Auch ist es wohl müßig, die Logik dieser Situation erfassen zu wollen: Die Beatles haben also nie existiert, andere, von ihnen inspirierte Musiker aber schon? Coca-Cola nicht, Pepsi schon – konnte man seine (Nicht-)Existenz in diesem Film kaufen? Oder ist das alles nur ein Hinweis darauf, dass Sein und Nichtsein in dieser Welt keinen rationalen Erklärungslinien folgen, und dass die Kunst nun einmal nur dann einschlägt, wenn sie will?

Gut, plausibel mussten Drehbücher von Richard Curtis nie sein. Sein Metier ist die erbauliche romantische Komödie, in der an die unwahrscheinlichsten Konstellationen geglaubt werden darf: Der Präsident und die Hausangestellte, die Starschauspielerin und der Buchhändler. Letztlich ist auch „Yesterday“ so eine mit britischem Charme durchzogene, recht vorhersehbare Rom-Com. Nachdem Ellie Jack ihre Liebe erklärt und er seine für sie erkannt hat, ist er hin- und hergerissen zwischen den großen Gefühlen und dem großen Ruhm. Mit den Beatles hat das halt nicht mehr viel zu tun – außer dass deren Lieder in solchen Fällen klare Handlungsanweisungen bereithalten. Im Zweifel gilt: „All You Need Is Love“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)