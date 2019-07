„Apocalypse Now" und der schwere Schritt zum letzten Schnitt

Im April dieses Jahres fand sich Francis Ford Coppola in einem New Yorker Kino ein, um die jüngste Fassung seines Vietnamkriegsklassikers „Apocalypse Now“ (1979) vorzustellen. Lange war daran getüftelt, viel Arbeitszeit investiert worden. Wieder sang Jim Morrison vor Napalmkulisse: „This is the End.“ Jetzt aber wirklich – denn der Untertitel lautet unzweideutig „Final Cut“. Definitiver geht's nicht. Und trotzdem lässt sich eine Restskepsis nicht abschütteln. Denn Cineasten wissen: Letzte Schnitte sind reine Fiktion.



Davon zeugt „Apocalypse Now“ selbst. 1979 fügte sich Coppola kommerzieller Bringschuld und kürzte seinen phantasmagorischen Dschungelbilderwust aus Angst vor Publikumsüberforderung auf 153 Minuten. 2001 präsentierte er in Cannes eine rehabilitierte „Redux“-Version, die knapp eine Stunde länger ging: angereichert mit allerlei Abschweifungen, die bei weitem nicht jeden begeisterten. Jetzt, nach weiterer Bedenkzeit (und der Auffindung verschollener Tonspuren), meint er, die perfekte Kompromiss-Version parat zu haben.

