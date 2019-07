Der Nahost-Konflikt als Telenovela

Nicht alles im Leben ist politisch“, meint die Frau des israelischen Kommandanten Assi (Yanik Biton). Eben hat sich dieser beklagt, dass sie Sympathien für eine palästinensische Hauptfigur ihrer Lieblingsseifenoper hegt. Einen Widerstandskämpfer. Romantisch sei er, ein echter Gentleman. Für Assi ist er einfach nur ein Terrorist: Gewiss werde sich der weibliche Star der Show am Schluss für den israelischen General entscheiden! „Niemals“, kontert seine Gattin: Der interessiere sich doch nur für die Armee!

Der Zwist illustriert, dass im Leben doch weit mehr politisch ist, als oft eingestanden wird. Etwa die Fortsetzungsgeschichten, auf die Zuseher ihre Sehnsüchte projizieren, die ihre Welt mitformt. Mann muss sich in der Wirklichkeit wie im Film fühlen, meinte der Medientheoretiker Bors Groys: Nur dann könne man sie verändern.

Mit diesem Gedanken spielt auch die clevere Komödie „Tel Aviv on Fire“. Sie handelt vom jungen Palästinenser Salam (Kais Nashif), der täglich von Ostjerusalem nach Ramallah pendelt, um Darstellern der titelgebenden, bei allen Bevölkerungsgruppen erfolgreichen Telenovela bei der Hebräisch-Aussprache zu helfen. Ein Lapsus im Zuge der täglichen Checkpoint-Kontrolle führt zur Begegnung mit Grenzwächter Assi.

Als dieser hört, wen er vor sich hat, will er sofort wissen, wie die Serie weitergeht – nur seiner Frau zuliebe, versteht sich. Bald gibt er Salam Tipps für die Handlung mit auf den Weg: Der General solle bitte schön charismatischer werden. Als diese Ideen versehentlich umgesetzt werden – und Anklang beim Publikum finden –, wird ihr Überbringer zum Autor befördert. Jetzt muss Salam sich entscheiden: Schreibt er die Geschichte eines anderen oder seine eigene?

So hebt „Tel Aviv on Fire“ den Nahost-Konflikt auf eine persönliche Ebene. Denn seine Seifenoper hat bei aller Schnulzigkeit eine deutliche politische Dimension. Sie spielt 1967, kurz vor dem Sechstagekrieg. Im Mittelpunkt steht eine palästinensische Agentin, die zwischen Pflicht (der Sabotage israelischer Militärpläne) und der Liebe zum Feind zerrissen ist. Der Produzent der Sendung, ein Onkel Salams, der einst für die Unabhängigkeit seines Landes gekämpft hat (toll: Nadim Sawalah), will versöhnliche Noten nicht zulassen. Assi pocht hingegen auf eine Hochzeit zwischen der Spionin und dem General – aus seiner Sicht ein Statement für Verständigung.

Alle wollen eine zweite Staffel . . .

Anfangs hat der tapsige Schreiberling Salam selbst noch keine Ahnung, wie er seine Storys anlegen soll, ist auf Assis Einflüsterungen angewiesen. Mit der Zeit wächst sein Selbstvertrauen, er beginnt, den Diktaten seines Ghostwriters Paroli zu bieten. Wenn die beiden in der Zollwache sitzen und über die nächste Folge streiten, geht es freilich auch um ihre divergierenden Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft. Zweistaatenlösung? Frieden? Krieg?

Eine Lösung hat der Film nicht parat, er bringt für beide Seiten Verständnis auf. Nur von einem scheint der palästinensische Regisseur Sameh Zoabi überzeugt zu sein: Schade, wenn die Serie ein vorzeitiges Ende fände. Alle wollen eine zweite Staffel. Dann könnte man endlich neue Figuren einführen, unbetretene Erzählpfade beschreiten, überraschende Wendungen einflechten. Und wer weiß: Vielleicht findet sich über Umwege sogar ein Happy End.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)