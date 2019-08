Der erste Netflix-Film aus dem Hause Obama ist angelaufen

Jetzt zum Streamingtipps-Newsletter anmelden

Was gibt es Neues auf Netflix, Amazon und Co.? Halten die neuen Serien, was sie versprechen? Und welche Filme sollte man streamen? Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Streamingwelt, jeden Freitag in Ihrem Postfach.

Jetzt anmelden

Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung.