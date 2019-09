Filmfestspiele von Venedig: Batmans Erzfeind triumphiert

Wer zuletzt lacht, lacht am besten: Der Hauptpreis des heurigen Filmfestivals von Venedig ging Samstagabend an „Joker“. Die ambitionierte Studioproduktion inszeniert die Entstehungsgeschichte von Batmans clowneskem Erzfeind als düstere Hommage an das Hollywood-Kino der 1970er - und an die ungemütlichen Männerfiguren von Martin Scorsese, dessen beißende Showbiz-Satire „The King of Comedy“ Pate stand. Dort spielte Robert de Niro einen Möchtegern-Comedian, der auf der verzweifelten Suche nach Ruhm und Erfolg zu drastischen Mitteln greift.



Hier gibt er selbst einen unsympathischen Talk-Show-Moderator, der sich über die Hauptfigur lustig macht: Breitwandneurotiker Joaquin Phoenix gibt den Bösewicht in spe als psychisch labilen Außenseiter mit schmerzhaften Lachkrämpfen, der verquere Komiker-Ambitionen hegt – und irgendwann das ganze Leben als Witz sieht. Eine Symbolfigur für geschröpfte Wutbürger der Gegenwart, Fürsprecher des Films priesen ihn als radikale Blockbuster-Subversion – ab 11. Oktober läuft er auch in Österreich. Die Trophäe bedeutet einen Prestige-Quantensprung für Regisseur Todd Phillips, der bislang vor allem für die brachialkomischen „Hangover“-Komödien bekannt war.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Streamingtipps-Newsletter anmelden Was gibt es Neues auf Netflix, Amazon und Co.? Halten die neuen Serien, was sie versprechen? Und welche Filme sollte man streamen? Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Streamingwelt, jeden Freitag in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft