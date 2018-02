"The Shape of Water" von Drama abgekupfert? Klage gegen Regisseur del Toro

Die Nachfahren des Pulitzerpreis-prämierten Dramatikers Paul Zindel haben eine Urheberrechtsklage gegen den Regisseur Guillermo del Toro und das Fox Searchlight eingebracht. Sie werfen ihnen vor, den Film "The Shape of Water" von Zindels Theaterstück "Let Me Hear You Whisper" (1969) abgekupfert zu haben.

Die Vorwürfe waren bereits im Jänner laut geworden, nun wurde in Kalifornien Klage eingereicht - weniger als zwei Wochen vor der Oscarverleihung, bei der der Film mit 13 Preischancen als großer Favorit ins Rennen geht. Er erzählt von der Putzfrau eines geheimen US-Labors im Kalten Krieg, die sich in einen als Forschungsobjekt gehaltenen Amphibienmann verliebt und diesen in weiterer Folge zu retten versucht. Die Handlung des Films sei "der des Stücks substanziell ähnlich, und in vieler Hinsicht identisch", schreibt der Anwalt von David Zindel, dem Sohn des Dramatikers, in der Beschwerde. Die Ähnlichkeiten seien "zu ungeheuerlich, um ignoriert zu werden".

Del Toro habe das Stück nie gesehen

Im Drama geht es um eine Hausmeisterin in einem Labor, die sich in einen Delfin verliebt, der dort für wissenschaftliche Experimente festgehalten wird. Selbst dramaturgische Details und einige Nebenfiguren sind in den beiden Geschichten recht ähnlich, allerdings gibt es auch Unterschiede, vor allem im Ausgang der Handlung.

Das Studio weist die Vorwürfe zurück und vermutet, dass der Zeitpunkt der Beschwerde - kurz vor den Oscars - von den Klägern gewählt wurde, um möglichst viel Druck auf das Studio auszuüben. Man werde einen Antrag auf Klageabweisung stellen. Zuvor hatte das Studio angegeben, dass Regisseur del Toro das Theaterstück "weder gelesen noch gesehen" hätte.

(kanu)