Oscars: Wer wird's, wer sollt's werden, wer hätt's verdient?

Nach #OscarsSoWhite und #OscarsSoMale bestimmen #MeToo und #TimesUp heuer die Oscar-Debatte. Welche Filme die Verleihung heute Abend bestimmen werden, ist weniger klar: „Die Presse“ geht der Frage nach.

Bester Film

Nominiert sind das Zeitungs-Drama „The Post“, die Lovestory „Call Me by Your Name“, der Kriegsfilm „Dunkirk“, das Biopic „Darkest Hour“, das Fantasy-Märchen „The Shape of Water“, die Romanze „Phantom Thread“, die Zeitgeist-Parabel „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, die Horrorsatire „Get Out“ und Greta Gerwigs „Lady Bird“.



Wird gewinnen. Martin McDonaghs widerborstiges Trump-Land-Moralstück „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ hat schon bei den Golden Globes und anderen Steigbügelverleihungen abgeräumt. Es trifft mit seiner Kritik an institutionalisiertem Rassismus und Gewalt gegen Frauen den Nerv der Zeit. „Shape of Water“ ist der große Konkurrent, „Get Out“ der Geheimtipp.



Sollte gewinnen. Kunst- und humorvoll, doppelbödig, eine erwachsene Liebesgeschichte: „Phantom Thread“ trifft den Geschmack der Academy nur bedingt – und ist wohl nicht zuletzt ob Hauptdarstellers Daniel Day-Lewis nominiert, der dem Showgeschäft fortan den Rücken kehren will. Die Chancen stehen schlecht, aber schön wär's.



Übergangen. Die Oscars haben's gern politisch – aber nicht zu politisch. Kathryn Bigelows „Detroit“ über rassistisch motivierte Polizeigewalt war wohl zu direkt in seiner Anklage. Am anderen Ende des Spektrums: Die metaphysische Melancholie von David Lowerys „A Ghost Story“.

Bester Regisseur

Im Rennen sind Guillermo del Toro für „The Shape of Water“, Christopher Nolan für „Dunkirk“, Jordan Peele für „Get Out“, Paul Thomas Anderson für „Phantom Thread“ und Greta Gerwig für ihr Regiedebüt „Lady Bird“.

Wird gewinnen. Zuletzt trumpfte Meisterfantast Guillermo del Toro mit seiner magischen Faschismus-Parabel „Pan's Labyrinth“ bei den Oscars auf, doch die Hauptstatuetten blieben ihm verwehrt. Heuer stehen dank „Shape of Water“ alle Zeichen auf einer Würdigung seiner Künste. Zum Ärger von Christopher Nolan, der es erstmals unter die Nominierten geschafft hat.

Sollte gewinnen. Del Toro hätte eine Auszeichnung für seine virtuose Verquickung von Spannung, Monstermär und Empathie-Botschaft verdient – auch im Hinblick auf seine bisherige Karriere. Dass er sie dem Hollywood-Eigenbrötler Paul Thomas Anderson streitig macht, ist jedoch ein Wermutstropfen. Ob man einen Oscar in der Mitte durchschweißen kann?

Übergangen. Die Oscars stehen im Zeichen von #MeToo, doch Frauen glänzen in der Regie-Kategorie immer noch durch Abwesenheit: Weder Kathryn Bigelow („Detroit“), die Afroamerikanerin Dee Rees („Mudbound“) noch Sofia Coppola, deren Historienfilm „The Beguiled“ in Cannes bejubelt wurde, sind dabei. Die Nominierung des netten Regiedebüts eines Schauspiel-Stars wie Greta Gerwig wirkt wie ein Feigenblatt.

Hauptdarsteller

Es treten an: Daniel Day-Lewis („Phantom Thread“), Gary Oldman („Darkest Hour“), Daniel Kaluuya („Get Out“), Denzel Washington („Roman J. Israel, Esq.“) und Timothée Chalamet („Call Me by Your Name“), der jüngste Anwärter seit fast 80 Jahren.

Wird gewinnen. Trotz der Vorwürfe häuslicher Gewalt von Gary Oldmans Ex-Frau Donya Fiorentino hat der britische Schauspielveteran den Preis so gut wie in der Tasche – seine Make-up-Verwandlung (und Verwanstung) zu Winston Churchill in „Darkest Hour“ punktet mit pompöser Wucht: Solchen Großspur-Performances liegt die Academy gerne zu Füßen.

Sollte gewinnen. Der 22-jährige Timothée Chalamet gibt in „Call Me by Your Name“ einen Schöngeist, der sich in den Assistenten seines Vaters verliebt – und stiehlt dabei selbst dem fantastischen Armie Hammer die Show. Aber in der Darstellerkategorie erhalten erfahrene Kandidaten gewöhnlich den Vortritt – der letzte U-30-Sieger (Adrien Brody) war 2002.

Übergangen. Berge von Make-up steigern Oscar-Chancen – aber nur wenn man Menschen spielt. Doug Jones steht in „Shape of Water“ seinen Fischmann, hatte aber nie Chancen auf eine Nominierung. Dito Andy Serkis: Als Menschenaffe Caesar in „War for the Planet of the Apes“ ist er famos, doch die Academy sieht Motion-Capture-Technologie als unzulässiges Hilfsmittel.

Hauptdarstellerin

Um den Darstellerinnen-Preis rittern Sally Hawkins in „Shape of Water“, Frances McDormand in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, Margot Robbie in „I, Tonya“, Saoirse Ronan in „Lady Bird“ und – natürlich! – Meryl Streep in „The Post“.

Wird gewinnen. 1997 heimste Frances McDormand für „Fargo“ ihren ersten Oscar ein. Dass sie heuer ihren zweiten mit nach Hause nehmen wird, gilt als praktisch ausgemacht. In „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ brilliert sie als resolute Mutter, die den Fall ihrer ermordeten Tochter neu aufrollt: Eine angemessene Galionsfigur für Hollywoods Kampf gegen Chauvinismus.

Sollte gewinnen. „Three Billboards“ ist umstritten – aber auf McDormands Performance können sich alle einigen. Zu Recht: So böse, bissig und demonstrativ maskulin sind weibliche Oscar-Rollen selten. Oder Meryl Streep? Nicht, dass die preisverwöhnte Schauspiellegende es nötig hätte – aber in „The Post“ überzeugt sie wieder auf ganzer Linie.

Übergangen. Ob Woody Allen jemals wieder einen Oscar erhält, ist angesichts der Anschuldigungen gegen ihn fraglich. Trotz ihrer Spitzenleistung in Allens „Wonder Wheel“ konnte sich daher auch Kate Winslet eine Nominierung abschminken. Eine historische Chance wurde indes vertan, indem die Transfrau Daniela Vega für ihre Darstellung in „Una mujer fantástica“ übergangen wurde – nur der Film selbst ist Auslands-Oscar-Favorit.

Nebendarsteller

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ stellt zwei Supporting-Actor-Kandidaten: Sam Rockwell und Woody Harrelson. Überdies dürfen sich Willem Dafoe („The Florida Project“), Richard Jenkins (“The Shape of Water”) und Christopher Plummer („All the Money in the World“) Hoffnungen machen.



Wird gewinnen. Sam Rockwell entwickelt sich in „Three Billboards“ vom dümmlichen Rassisten zum (beinahe) anständigen Kerl – und dürfte dafür bald einen Goldjungen einstreichen. Die Traumfabrik hofft wohl auf Vorbildwirkung fürs rechte Amerika. Dennoch ist Rockwell – wie sein Filmpartner Woody Harrelson – ein Charakterkopf, dem schon längst Oscar-Ehre gebührt.

Sollte gewinnen. Schon seit den Achtzigerjahren macht der unverwüstliche Richard Jenkins seinen bekannteren Kollegen als Nebendarsteller Szenen streitig. In „The Shape of Water“ mimt er einen heimlich homosexuellen Illustrator, der über sich selbst hinauswächst – und braucht gar nicht ums Rampenlicht kämpfen, weil ihm ausreichend Raum zur Entfaltung geboten wird.

Übergangen. Harrison Fords Glanzzeiten sind vorüber, in den letzten Jahren schien er auf der Leinwand halb zu schlafen. Aber seit „Force Awakens“ laufen Reanimationsversuche. Und das Wiedersehen mit Deckard in „Blade Runner 2049“ war dabei am Schönsten: Man spürt den jungen Haudegen durch den Faltenwurf von Fords erschöpftem Gesicht – und glaubt ihm jeden Satz.

Nebendarstellerin

Octavia Spencer aus „The Shape of Water“, Laurie Metcalf aus „Lady Bird“, Lesley Manville aus „Phantom Thread“, Allison Janney aus „I, Tonya“ und die Sängerin Mary J. Blige aus „Mudbound“ konkurrieren um den Preis.

Wird gewinnen. Bei den Schauspiel-Oscars wimmelt es nur so vor spannenden Mutterfiguren, gleich drei finden sich in dieser Kategorie. Und Allison Janneys knochenharte Redneck-Tigermama aus „I, Tonya“ übertrifft sogar Frances McDormands „Three Billboards“-Wutbürgerin an Hantigkeit. Dafür winkt ihr laut Buchmachern ein Adoptivkind aus Gold.

Sollte gewinnen. Ob Lesley Manville als strenge Schneider-Assistentin in „Phantom Thread“ oder Laurie Metcalf als gestresste Mutter einer selbstfixierten Tochter in „Lady Bird“: Alles preiswürdig. Nur bei Mary J. Blige, die in „Mudbound“ hauptsächlich stumm aus dem Fenster blickt, wundert man sich, wie sie es auf diese Liste geschafft hat.

Übergangen. Laiendarsteller stehen selten im Rampenlicht des Dolby Theatres. Schade: Mit Bria Vinaite hätte man eine wirklich großartige Laiin auf die Bühne holen können: In Sean Bakers (auch bei den besten Filmen sträflich übergangenem) Sozialbau-Porträt „The Florida Project“ spielt sie mit schamloser Schnoddrigkeit alle an die Wand.

Animation

Die Animationsfilm-Anwärter entführen dieses Jahr nach Spanien („Ferdinand“), Afghanistan („The Breadwinner“), Mexico („Coco“), die Niederlande von Vincent van Gogh („Vincent“) und die Domäne eines machtgierigen Kleinkinds („Boss Baby“).



Wird gewinnen. Speedy Gonzales war einmal: Zeitgenössische US-Animationsfilme sind sensibel in ihrer Annäherung an außeramerikanische Kulturen. Das beweist auch „Coco“, die jüngste Arbeit des Pixar-Studios, das ein Trickfilm-Oscar-Abo zu haben scheint: Die Mythenwelt Mexicos erstrahlt darin in wirkungsvoller Farbenpracht.



Sollte gewinnen. Die faszinierendste Anomalie dieses Jahr ist fraglos die polnische Produktion „Loving Vincent“, die sich ausschließlich aus einzelnen Ölgemälden im Stil des titelgebenden Künstlergenies van Gogh zusammensetzt. Aber der beste Film ist eher „The Breadwinner“, der von einem afghanischen Mädchen erzählt, das als Bub getarnt dem Taliban-Regime trotzt.



Übergangen. Es ist ruhig geworden um das japanische Zeichentrickstudio Ghibli, dessen Aushängeschild Hayao Miyazaki nach seinem Film „Wie der Wind sich hebt“ verkündete, in den Ruhestand zu gehen. Doch sein Jünger Hiromasa Yonebayashi gründete 2015 eine eigene Firma, Studio Ponoc. Dessen bezaubernde Hexenfantasie „Mary and the Witch's Flower“ ließ 2017 Anime-Herzen weltweit höher schlagen.

Bester fremdsprachiger Film

Ausländer rein! Diesmal sind nominiert: Der Cannes-Sieger „The Square“ aus Schweden, der libanesische Gerichts-Thriller „The Insult“, der Berlinale-Preisträger „Body & Soul“, „Nelyubov“ aus Russland und das chilenische Transsexuellen-Drama „Una mujer fantástica“.



Wird gewinnen. In „Una mujer fantástica“ schildert Sebastián Lelio den Kampf einer transsexuellen Frau um gesellschaftliche Anerkennung, besonders die Hauptdarstellerin Daniela Vega besticht. Die kämpferische Ermächtigungsgeschichte passt perfekt zum aktuellen Diversitäts- und Inklusionsprogramm der Oscars und wird aller Voraussicht nach triumphieren.



Sollte gewinnen. „The Square“, der Gewinner der vergangenen Filmfestspiele in Cannes, hält bürgerlicher Scheinheiligkeit genüsslich (und humorvoll) den Spiegel vor – und ist auch formal der ambitionierteste Beitrag zum Auslands-Oscar. Aber auch „The Insult“, das Nahost-Polit-Konflikte in einem Gerichtssaaldrama verdichtet, könnte das Komitee überzeugen



Übergangen. Verständlich, dass Michael Hanekes „Happy End“ für Österreich ins Oscar-Rennen geschickt wurde. Ebenso verständlich, dass die Nominierung ausblieb: Das Weltbild des Films ist noch düsterer als das des russischen Nominierten „Nelyubov“ – und dessen Titel lautet übersetzt „Un-Liebe“. Weniger verständlich: Die Nichtbeachtung des französischen Dramas „120 BPM“, das den Protest gegen AIDS-Ignoranz als ekstatischen Rausch feiert.

Nach dem Patzer Drei Prüfer. Letztes Jahr wurde der falsche Sieger ausgerufen – das soll nicht mehr passieren. Die für den Patzer verantwortlichen Prüfer haben Hausverbot – mit der Firma Pricewaterhouse Coopers arbeitet die Academy weiter zusammen. Sie schickt am Sonntag den Veteranen Rick Rosas, der schon vierzehn Mal die Umschläge ausgeteilt hat und dem zwei weitere Prüfer zur Seite stehen– statt doppelter nun dreifache Kontrolle. Handyverbot. Das Posten von Fotos, Kommentaren oder Tweets in den sozialen Medien ist backstage für PwC-Mitarbeiter heuer verboten. Wenige Minuten vor dem Fauxpas hat Prüfer Brian Cullinan nämlich ein Foto von Schauspielerin Emma Stone getwittert. US-Medien spekulierten, dass der Prüfer dadurch abgelenkt war.



