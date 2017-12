Staatsoper: Neuzugänge im falschen Wiener Jahrhundert

Etliche Debüts machten „Arabella“ im Rahmen der Richard-Strauss-Tage der Staatsoper spannend: Die 46. Aufführung von Sven-Eric Bechtolfs grob verfälschender Inszenierung brachte eine Wiederbegegnung mit Kurt Rydl in einer Partie, die dieser Wiener Opern-Haudegen noch nie an „seinem“ Haus verkörpert hatte. Den verarmten Grafen Waldner gab Rydl an der Seite der bewährten Gräfin Zoryana Kushplers so recht griesgrämig, desillusioniert, aber inwendig doch voller Warmherzigkeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)