Neujahrskonzert: Walzerklänge in habsburgischer Koalition

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Riccardo Muti erstmals zu Neujahr am philharmonischen Dirigentenpult erschien. Damals war er die unangefochtene Nummer eins in der Gunst des Orchesters und für das Publikum zumindest in Sachen Mozart der führende Mann: womit er eine zentrale Position im hiesigen musikalischen Selbstverständnis besetzte. Und die wusste der Maestro aus Neapel mit klugem Verweis auf die gemeinsame habsburgische Geschichte Wiens und seiner Heimatstadt in Richtung Walzer und Polka auszuweiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2018)