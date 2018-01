Sabine Devieilhe: Feuer, Singfreude und Sentiment

Am Anfang war das Cello. Nicht die Singstimme. „O ja“, sagt Sabine Devieilhe, „ich habe auch immer gesungen. Schon im Kinderchor und da hat man mir auch immer wieder Soli anvertraut, was mich bald dazu gebracht hat, doch auch die Stimme ausbilden zu lassen.“ Perfektionistin ist sie in allen musikalischen Bereichen, aber zuerst war da doch ganz klar die Faszination, die vom Cellospielen ausging.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2018)