Staatsoper: Don Ludovic fasziniert sie alle

Der neue Don Juan im Haus am Ring kommt aus Marseille: Mit Ludovic Tézier erobert der Besitzer einer der schönsten Baritonstimmen unserer Zeit die Herzen – nicht nur jene der Damen auf der Bühne. Téziers Stimme ist von wunderbarer Rundung und Fülle, dunkel und viril timbriert, dabei exakt und prägnant in der Artikulation. Er veredelt nicht nur die Arien und Ensembles, sondern serviert auch die Pointen von Lorenzo da Pontes Text punktgenau. Die handlungstragenden Rezitative (am Hammerklavier: Luisella Germano) hat man offenbar perfekt vorbereitet. Sie schnurren in vergnüglicher Spiellaune ab.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)