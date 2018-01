Wiener Symphoniker: Europas „Symphonie fantastique“

Gewissermaßen als direkten Anschluss an den soeben zum zweiten Mal ablaufenden Beethoven-Zyklus planen die Wiener Symphoniker mit ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan für die kommende Spielzeit einen Schwerpunkt mit Werken von Hector Berlioz, dessen Todestag sich 2019 zum 150. Mal jähren wird. Wie schon für Beethoven agieren die beiden großen Wiener Konzertveranstalter, Musikverein und Konzerthaus, für Wiens wichtigstes Konzertorchester und seinen Musikchef in trauter Zweisamkeit – Thomas Angyan und Matthias Naske stellten die „Berlioz-Mania“ mit Philippe Jordan und Symphoniker-Direktor Johannes Neubert in den Räumen der Französischen Botschaft vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2018)