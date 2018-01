Kampf der Titanen bei den "Resonanzen"

Ein Briefwechsel zwischen Titanen! Wenn Erasmus von Rotterdam Martin Luther den freien Willen des Menschen darlegt, lässt Karl Markovics Donnerworte erschallen: Unser Wille sei ein Pferd, vom Teufel geritten, aber von Gott gelenkt: Wir haben Einfluss auf unser Handeln. Martin Luther, noch Erasmus' Brieffreund, aber schon davon überzeugt, dass jede Tat von Gott vorherbestimmt sei, antwortet mit ungewöhnlich feiner Ironie – und Markus Hering feuert seine Spitze aus leicht geduckter Haltung ab: „Dass Du aber dieser unserer Streitfrage gewachsen gewesen wärest, hat Gott noch nicht gewollt und Dir noch nicht gegeben . . . Ich bete, dass der Herr Dich recht bald mir in dieser Sache so überlegen mache, wie Du mir in allem anderen überlegen bist.“ Touché!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)