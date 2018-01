So ungewohnt klingt Jordans Beethoven

Selten hört man die Achte, aber so hat man sie noch seltener gehört: Zum Abschluss seines Beethoven-Zyklus im Konzerthaus, der schon vergangenes Jahr im Musikverein zu hören war und hier bereits als Meilenstein der Wiener Aufführungstradition bezeichnet wurde, servierte der Chefdirigent der Symphoniker, Philippe Jordan, mit seinem Orchester Ungewohntes. Er zeigte aber auch, warum er die viel gespielte Fünfte, wie er im Programmheft beschreibt, weniger als Schicksalssymphonie, denn als Revolutionssymphonie verstanden wissen möchte. Drängender als gewohnt präsentierte er diese, ihm ging es nicht so sehr um die weltberühmten ersten acht Töne und um den Fatum-Gedanken, sondern um Wut, die der Komponist aufkommen lässt und aufgelöst sehen will.

Musikalische Experimente

Weit interessanter aber ist Jordans Interpretation der Symphonien im ersten Teil des Konzerts, der Vierten und der Achten. Die Behäbigkeit des Beginns der Achten, die wegen ihrer Herausforderungen wenig gespielt und wohl auch deshalb verkannt wird, steigerte er so weit, dass er das Orchester an manchen Stellen sogar fast innehalten ließ. Umso dynamischer wirkte, was folgte: In Noten gefasstes Gekichere, musikalischer Witz und Experimente. Jordan wusste hier mit rasanten Tempi und dynamischen Schattierungen ebenso wie mit klarem, impulsivem Gestus einem vielfach missverstandenen Werk Beethovens zu neuer Bedeutung zu verhelfen.

Von der Aufführungstradition abweichend präsentierte Jordan auch die Vierte Symphonie. Die düstere Einleitung war hier weniger flirrend als anderswo zu hören, vielmehr wurden klar einzelne Instrumentengruppen herausgearbeitet. Zurückhaltend ja, das war der Beginn dieses Werks selbstredend auch bei Jordan, aber differenzierter als bisher gehört – er zögert diese Zurückhaltung zudem förmlich hinaus bis zum Maximum, um dann mit einem eruptiven Beginn das fröhliche Hauptthema umso effektvoller durchbrechen zu lassen.

Wer den fulminanten Zyklus nicht persönlich erlebte, kann zumindest Vierte und Fünfte sowie Erste und Dritte auf den soeben erschienenen CDs der Symphoniker unter ihrem Chefdirigenten nachhören.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)