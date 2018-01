Staatsoper: Peer Gynt im Surrealismusrausch

Ein Hirsch mit Stelzen an den Händen, Solveig, die eine Tür schleppen muss, Trolle, die wie Aliens mit Beulenpest aussehen, drei Sennerinnen mit einem gemeinsamen Riesenzopf, in dem sich Peer verstrickt . . . Es sind vor allem surreale und absurde Bilder, die von der jüngsten Premiere des Wiener Staatsballetts im Kopf bleiben. Der rumänische Choreograf Edward Clug hat den nordischen Antihelden schlechthin, Peer Gynt, zur Hauptfigur seines modernen Handlungsballetts erkoren, das 2015 in Marburg uraufgeführt wurde und nun an der Wiener Staatsoper zu sehen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)