„Gezi Park“: Mit dem Schlagzeug gegen Unterdrückung

„In Zeiten wie diesen haben wir Künstler uns zu artikulieren. Es reicht nicht, nur Konzerte zu spielen, sondern wir müssen unsere humanistischen Ideale vertreten“, sagte Martin Grubinger in der Ankündigung von Fazıl Says „Gezi Park“. Say, der in der Türkei wegen vermeintlicher Beleidigung des Islam verfolgt wurde, biete, so Grubinger, „dem Präsidenten Erdoğan die Stirn“. Gleich drei Stücke benannte Say nach dem Park in Istanbul, in dem 2013 Proteste brutal niedergeschlagen wurden. In der Türkei ist die Aufführung dieser musikalischen Manifeste verboten, so gab Grubinger zumindest einem von ihnen eine Bühne. Schade nur, dass die der Programmmusik zugrunde liegende Geschichte im Programmheft fehlte. Die effekthascherische Inszenierung des dritten Satzes „Police Raid“, bei dem die Schlagwerker unter blutroten Scheinwerfern zu Boden fielen, blieb daher rätselhaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)