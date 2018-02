Ein spritziger Bizet und ein neuer Widmann

Bei einem Kammerkonzert für Klarinette und Streichquartett ein Klavier auf dem Podium? Das Rätsel löste sich rasch. Ehe Jörg Widmann im Mozarteum mit dem Hagen-Quartett sein Klarinettenquintett vorstellte, sprach er kurz die wichtigsten Werke dieser Gattung an und erläuterte mit Beispielen am Klavier die Besonderheit des populärsten Werks in dieser Besetzung: des Mozart-Klarinettenquintetts (KV 581). Mit ihm beschlossen die Hagens und Widmann auch diese Matinee – in idealer Übereinstimmung, mit bestens aufeinander abgestimmten Tempi und immer wieder überraschenden Akzenten bei den zahlreichen Wiederholungen dieses viersätzigen Werks.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2018)