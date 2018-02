Entzauberte Liebesmysterien

Dmitri Tcherniakov entmystifiziert Wagners „Handlung in drei Aufzügen“ radikal, verlegt sie in die Gegenwart und lässt alle drei Aufzüge in geschlossenen, hellen Räumen spielen, auf einer mondänen Jacht, in einem Ballsaal und zuletzt in einem heruntergekommenen Zimmer. Fast durchwegs fesselnd ist die Personenregie: Isolde, zu Beginn von Hass, Rachsucht und Aggressivität getrieben, scheint stets knapp davor, ihre große schwarze Handtasche (die schlichten Kostüme stammen von Elena Zaytseva) als Waffe gegen Kurwenal und Tristan zu benutzen. Anja Kampe gestaltet das umwerfend, während sich der Tristan Andreas Schagers den gesamten ersten Aufzug lang verschlossen, eloquent parlierend, aber demonstrativ desinteressiert gibt. Wenn das Paar bei Einsetzen der Wirkung des Liebestranks in ein fast hysterisches Lachen verfällt, harmoniert das erstaunlich mit der ekstatischen Musik. Ähnlich überraschend gelungen ist auch der zweite Aufzug, dessen zentrales Liebesduett mit einer Aufarbeitung des Konflikts beginnt und in eine sinnliche Beschwörung des gemeinsamen Liebestodes mündet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2018)