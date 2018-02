Konzerthaus: Auf der Suche nach Brahms

Erstaunlich, was der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel mit seinen 37 Jahren schon alles erreicht hat, wohin überall man ihn einlädt. Etwa zu den Berliner und Wiener Philharmonikern, mit denen er in dieser Saison auch Tourneen bestreitet. So führt er die Wiener dieser Tage zu ihrer traditionellen Residenz in die New Yorker Carnegie Hall, dann nach Südamerika.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)