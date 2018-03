Osterfestspiele Salzburg: Sex, Völlerei und kühne Klänge

Die Musik hat via Lautsprecher längst begonnen. Mit verbundenen Augen wankt das Ensemble auf die Spielfläche. Zwei große Kühlschränke stehen da in gegenüberliegenden Ecken, in ihnen harren nicht nur ganze Reihen von Sektflaschen, sondern auch zwei durchtrainierte Statisten im Fetisch-Outfit mit Ledergeschirr und Hundemasken, die nackten Muskelpakete in Goldbronze getaucht. Bald spielen sie mit, aufrecht oder auf allen Vieren, werden von den Gästen gefüttert. Denn die lassen sich nicht lang lumpen, legen nach den Augenbinden auch überflüssige Kleidung ab – und dann und wann verschwindet jemand mit den Goldhunden in den Kühlschrank.

