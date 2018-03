Er macht es seinem Publikum nicht eben leicht

Eine der überraschendsten Kulturnachrichten der vergangenen Wochen war, dass Serge Dorny ab Herbst 2021 die künstlerische Leitung eines der angesehensten Opernhäuser der Welt, der Bayrischen Staatsoper in München, übernehmen wird. Der Name des 56-jährigen Flamen geisterte zwar in den vergangenen Jahren bei jeder anstehenden Neubesetzung von Intendantenposten – darunter der Salzburger Festspiele und der Wiener Staatsoper – durch die Gazetten, und insofern fiel man nicht wirklich aus allen Wolken. Die Sensation war vielmehr, dass es endlich mit einem der größten Häuser Europas geklappt hat.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft