Osterfestival Tirol: Heroischer Tanz zwischen den Geschlechtern

„Worte reichen ja nie ganz aus“, heißt es schon bald in „MDLSX“. Wie praktisch wäre es zum Beispiel, gäbe es einen Begriff für ein Glück, das unweigerlich mit einer Katastrophe einhergeht, räsoniert die Hauptfigur, für den Hass auf den Spiegel, der in mittleren Jahren beginnt, oder eben für ein Mädchen, das immer wieder für einen Buben gehalten wird. Gerade haben wir sie als ein solches Mädchen kennengelernt: beim Karaoke in einer peinlichen italienischen Fernsehshow, ein bisschen scheu und doch unbekümmert falsch drauflos singend. Eine wonnige Kindheit? Alte Videoaufnahmen aus dem Familienarchiv zeigen Silvia Calderoni, wie sie sich im Heranwachsen verwandelt – doch nicht so wie erwartet. Denn die Brüste wollen nicht größer werden (knospende, erblühende Blumen werden später im Video zu erotischen Symbolen), dafür sprießt irgendwann ein „Krokus“ zwischen ihren Beinen: Der erwartete, zunächst auch erhoffte Wechsel in den Körper einer Frau bleibt aus, misslingt. Ihr Gesicht wird kantiger, sie lässt ihr platinblondes Haar kurz schneiden – und die Filme zeigen plötzlich einen jungen Burschen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)