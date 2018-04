Oper Graz: Kabale, Liebe und ein Hauch von Song Contest

Eine etwas wirre Geschichte samt einer Handlung, die man in einem Satz zusammenfassen könnte – und dann wieder doch nicht. Zahlreiche Liebesdreiecke, Intrigen und Schmerz, aber am Ende wird alles wieder gut: Das ist „Il viaggio a Reims“ von Gioachino Rossini, jenes Dramma giocoso, in dem die Reise einer Gruppe mondäner Herrschaften verschiedener Nationalitäten zur Krönung Karls des Zehnten im Hotel „Zur Goldenen Lilie“ unterbrochen wird, weil sich keine Kutschenpferde für die Weiterfahrt auftreiben lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)