Die vergessene Oper von Bayreuth

Prinzessin Wilhelmine von Preußen, Schwester Friedrichs des Großen, wurde von ihrem rachsüchtigen Vater statt mit dem König von England mit dem Markgrafen von Bayreuth verheiratet. In ihrer neuen Heimat angekommen, war sie von der Langweiligkeit und Rückständigkeit dieses fränkischen Provinzkaffs so entsetzt, dass sie sich ohne Umschweife in eine umfangreiche Mäzenaten- und Bautätigkeit warf, die bis zu ihrem Lebensende anhielt. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt sind letztlich ihr zu verdanken: das Neue Schloss, die Eremitage, der Felsengarten Sanspareil, das Schloss Fantaisie etc.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2018)