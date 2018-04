Höhenflüge zum Operngeburtstag

Zum 150. Geburtstag des Hauses am Ring gibt man anno 2019 die „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss – als doppeltes Jubiläumswerk: Vor 100 Jahren ist diese anspruchsvollste aller Opern von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal in der Wiener Staatsoper uraufgeführt worden. Die Premiere der Neuinszenierung durch den ehemaligen Chéreau-Assistenten Vincent Huguet dirigiert Christian Thielemann – am Tag genau 150 Jahre nach der Eröffnung des Gebäudes der Hofoper.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)