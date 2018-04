Bis zum hohen B: Strahlender ägyptischer Zorn

Wenn es einen zu Musik gewordenen heiligen Zorn gibt, dann ist er derzeit in der Gerichtsszene von „Aida“ zu erleben. Und zwar nicht etwa in den Anklagen, die der Hohepriester Ramphis dem trotzig schweigenden Radamés vorlegt: Diese hat Verdi bewusst in formelhafte Starre gegossen – und beim bemühten Sorin Coliban klingen sie sogar hohler als nötig. Nein, es ist Anita Rachvelishvili, die den Gefühlseruptionen der Amneris solch archetypische Kraft verleihen kann. Wie sie dem altägyptischen Klerus nach dem unausweichlichen Todesurteil für den vergeblich Geliebten ihr Anathema entgegenschleudert und die Rache des Himmels an den Hals wünscht – innerlich lodernd, aber stimmlich ohne das geringste Zittern –, das sucht seinesgleichen in der Verbindung von Ausdrucksgewalt und vokaler Souveränität, von Majestät und Schmerz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)