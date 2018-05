Musikverein: Die Argerich und die Petitessen eines Genies

In seinen Jugendjahren hat Claude Debussy eine „Fantaisie“ für Klavier und Orchester komponiert – ein Einzelfall in der Werkreihe dieses Meisters, der als Pianist für sein Instrument so wegweisende Stücke vorlegte wie er als visionärer Klangregisseur die Orchesterliteratur bereicherte. Nicht von ungefähr bezeichnete ihn ein Paradeavantgardist wie Pierre Boulez als einen der Ahnväter der Moderne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2018)