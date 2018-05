Jonas Kaufmann liebt und leidet auf Französisch

Schade: Das Duett aus „Samson et Dalila“ wäre ein pikanter Kontrapunkt zur aktuellen Staatsopernpremiere gewesen. Aber das französische Repertoire des 19. Jh.s ist auch ohne Saint-Saëns reichhaltig – und Jonas Kaufmann fühlt sich darin pudelwohl. Die jüngste Serie von „Andrea Chénier“ im Haus am Ring war stimmlich nicht perfekt ausgeglichen, doch im Konzerthaus präsentierte sich Kaufmann in tadelloser Form, um in der Reihe „Great Voices“ die Kunde von seiner CD „L'Opéra“ zu verbreiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2018)