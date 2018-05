Musikverein: Prometheus' erste Fackeln

Eine Alternative zu heute üblichen Originalklangdeutungen würde das werden, da durfte man sicher sein: Franz Welser-Möst kündigte ein spezielles Beethoven-Projekt an, das er mit einem Vortrag am Vorabend des ersten Konzerts historisch-philosophisch untermauerte. Prometheus ist der Namensspender des Gastspiels, das bis kommenden Montag im großen Musikvereinssaal stattfindet. Sämtliche Beethoven-Symphonien, nicht chronologisch, sondern in inhaltliche Sinneinheiten gegliedert, als klingende Erzählung über Beethovens (kultur-)politisch-sittlich grundierte Symphonik, die nicht von ungefähr in eine Schiller-Vertonung mündet. Man hub mit der Ouvertüre zu den „Geschöpfen des Prometheus“ an, der Ersten Symphonie, die wie das Ballett mit einer Dissonanz beginnt, und der „Eroica“, deren Finalsatz wiederum ein Thema aus dem „Prometheus“-Finale variiert. Schon diese Parallelen legen nahe, dass die vom Komponisten selbst suggerierte Konnotation seiner Dritten mit der Gestalt Napoleons nur die halbe Wahrheit ist und die Botschaften wohl weniger vordergründig zu dechiffrieren sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)