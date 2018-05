Ergötzliches aus dem Osten im Musikverein

Am Anfang scheint alles noch mit gediegen barocken Dingen zuzugehen. Aber dann vereinen sich die zwei Violinen, drei Violen und Basso continuo zu einer Melodie im Unisono, die klingt, als habe sie der Ostwind aus Istanbul hergeweht. Dann ergeht sich die Violine über Bordunklänge in virtuosen Auszierungen, leiten scharfe Dissonanzen in einen orientalischen Tanz über. Ein gefundenes Fressen für die Musizierlust von Il Giardino Armonico und Giovanni Antonini am Pult: Nicht nur das Werk an sich ist „ergötzlich“, wie der Titel der anonymen „Sonata Jucunda“ nahelegt, die lange Heinrich Ignaz Franz Biber zugeschrieben wurde, auch ihre sinnliche Deutung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)